30 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki hareketliliğin etkisiyle sen de yerinde duramıyorsun. Çocukla çocuk olmanın tam zamanı! Bugün enerjini atmak için bolca hareket etmeye odaklanmalısın. Vücudunun topraklanmaya, negatif enerjileri atmaya ihtiyacı var. Bunun için doğu yürüyüşleri ya da ailecek geçirilecek vakitler son derece harika olabilir.

Günlük rutinlerden daha fazlasını düşünme. Bugün hem ruhen hem de bedenen ihtiyacın olan bu! Çocuklarla, aile bireyleriyle ya da kardeşlerle geçirilecek vakitler sana iyi gelecek. Spor yapmak için bile kapalı bir salonu tercih etmemelisin. Hafta sonunu hayata karışarak geçirmeye ihtiyacın var. Bu sayede bir süredir üstlendiğin sorunlardan ve ağır yüklerden kurtulabilirsin. Zihnin sağlıklı düşünmeye başlamak için baştan başlatılmak istiyor gibi. Profesyonel alanda işler ve kariyer meselelerinden uzak durmayı da unutma. Finanasal konularda güçlü kararlar almaktan kaçın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...