30 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün derin duygusal dönüşümler yaşayabilirsin. Aşkta ve sosyal ilişkilerdeki güç dinamiklerini yeniden değerlendirme zamanı. Hayatının merkezine yerleştirdiğin ilişkilerinde çatlaklar var gibi görünüyor. Ya da sen bugün öyle düşünüyor da olabilirsin. Duygusal anlamda daha farklı isteklerin olacağı bir dönem başlıyor!

Gezegen konumları duygularında kalıcı değişimelere işaret ediyor. Mesela kendini tamamen aşka kapatabilir ya da aşka adayabilirsin. Ortası yok, duru durağı da yok! Akrep burçları için hoyrat bir dönem. Kariyerinde ve aile yaşamında da değişim ve yenilenme için adımlar atabilirsin. Konfor alanını dahi yeniden inşa edebilirsin. Sana göre olmayan tüm ilişkileri ve bağları sorguladığın bir gün olacak. Sanıyoruz günün sonunda hayatından birileri de eksilecek. Bu konuda sana küçük bir de uyarımız var: İş ilişkileri ve profesyonel bağlantılarını bugün ele alma. Aksi halde, gelecekte işine yarayacak kişilerle tatsız konuşmalar yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...