30 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün güç arayışı içerisine gireceksin. Maddi ve manevi anlamda güçlü olmak, güvende hissetmek senin için her zamankinden daha önemli hale gelecek. Böylece birtakım hırsların ve başarma arzun da ortaya çıkacak.

İşte tam da bu noktada başkaları ile paylaştığın maddi kaynakları yeniden gözden geçireceksin. Gücü ve yönetimi tek başına elde tutmak isteyebilirsin. Yatırım adımları atarken ve paranı yönetirken, kararlarını kendi başına vermek düşündüğünden önemli bir hale gelebilir. Özellikle de bugünlerde sorulan sorular seni daraltabilir. Kendini sorgulanıyor gibi hissedebilirsin. Tam da bu yüzden, artık hesap vermek yerine özgür olmayı tercih edeceksin.

Görünen o ki eski alışkanlıklarını da değiştireceksin. Biraz başına buyruk bir tavırla hareket edecek, kendi yolunu bulacaksın. Eğer ailenle birlikte yaşıyorsan, kendine farklı bir yer aramaya da başlayabilirsin. Sanıyoruz, gözün tam bağımsızlıktan başka bir şey görmeyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...