30 Haziran Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Merkür ve Uranüs arasındaki atmışlık açının güçlü yönelendirmesiyle kariyerinin seyri değişebilir. Bu dönemde hiç aklında yokken yeni projeler ve iş teklifleri gündeme gelebilir. Kariyer hedeflerine ulaşmak için hiç çaba göstermene gerek kalmayabilir. Belki de bugüne dek yaptıklarının domino etkisi yaratmasının zamanı gelmiştir. Ne diyelim, bugün de sen kolay elde etmenin tadını çıkar!

Bu arada zihnen çoğunlukla iş hayatına odaklansan da haftanın son gününde dinlenmeyi de ihmal etme. Biraz keyif çatmak, kendine zaman ayırmak ya da sevdiklerinle vakit geçirmek sana iyi gelebilir. Ne dersin, cilt kalımı, SPA, masaj ya da estetik dokunuşlarla yenilenmek harika olmaz mı?

İş hayatında olduğun kadar şanslı olmayacağın konu ise, aşk! Romantik ilişkin için çaba sarf etmen gereken bir güne başlıyoruz. Biraz da partnerine zaman ayırsan iyi edersin. Zira sitem ve trip dinlemeye de hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...