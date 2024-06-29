30 Haziran Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Merkür ile Uranüs arasındaki atmışlığın etkisi, seni maceraya sürükleyebilir. Bir anlık kararla gitmek isteyebilirsin. Gerekirse maddi ve manevi tüm imkanları zorlamak pahasına gitmek... Belki de tek yönlü bir bilet almak isteyeceksin. Dönüş tarihi düşünmeden, hatta nereye gittiğinin önemi olmadan bir maceraya atılmak. Üstelik bu yolculuk sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek.

Bu süreçte uzaktan çalışacağın bir işe yönelebilirsin. Ya da iş hayatını buna göre şekillendirebilirsin. Yaratıcı yanlarının ortaya çıkacağı, bolca fikir ürettiğin bir dönemdesin. Düşündüklerini yaz. Zira, kaleminin gücü, geleceğini şekillendirebilir.

Tam da bu noktada sormazsak olmaz! Kalbini aşka kapamış olabilir misin? Zira biraz romantik, yalnız ve hüzünlü bir ruh haline bürünebilirsin. Fakat bu moddan çıkmanın ve kalbini kaptırmanın da zamanı gelmiş olmalı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...