30 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sevdiklerini sahiplendiğin ve korumacı bir tavırla ailene yönlendiğin bir dönem başlıyor! Senin olanı sarıp sarmalamak sana güç verecek. Haliyle bu dönemde ilişkilerinden güç alacak ve sevdiklerinle büyüyeceksin. Ailene her zamankinden daha düşkün ve bağlı olabilirsin.

Sevdiklerinle güzel başlangıçlar ve mutluluklara yönelebilirsin. Venüs ve Mars'ın Akrep burcundaki yolculuğu sana sevginin gücünü gösterecek. Bu arada geçmiş yaraların da iyileştiğini hissedeceksin. Mutlu yarınlar için bazı ani kararlar da alabilirsin. Evlilik gündeminde yer alabilir. Yuva kurmak, ailenle birlik olmak ve geleceğini yönetmek için harika bir gün.

Hadi biraz da kariyer ve güçten söz edelim! Zira iş hayatında başarılardan söz edeceğimiz güçlü bir dönemindesin. Uzun zamandır hayalini kurduğun iş için somut adımlar atmanın tam zamanı. Paranı ve bilgini doğru ortaklarla birleştirerek düşlerini gerçeğe dönüştürebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...