30 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün yüzeysel ilişkilerden uzak durmalısın. Aşkta romantizme ve mutluluğa kapılmalısın. Tutkularının peşinden giderek aşkı dolu dolu yaşamanın tam zamanı. Venüs ve Mars'ın Akrep burcundaki yolculuğu seni hislerine kapılarak mutluluğa götürecek.

Aşkı dolu dizgin yaşarken, kendini bir anda nikah masasında bulabilirsin! Bizden söylemesi.... Zira bu aralar güçlü bir bağlanma duygusu ile dolacaksın. İlişkinde düzene ve güvene ihtiyaç duyacaksın. Eğer bekarsan, yeni bir aşka kapılabilirsin. Ancak bu birliktelikte derin ve hayatında iz bırakan bir bağ kuracaksın.

İçindeki tutkuyu işine de yansıtmalısın! Bu sayede özellikle yeni projelerde görev alabilirsin. Söz sahibi ve göz önünde yer alarak yeni işte önder olabilirsin. Fikirlerinle parlayacak başarılarınla adından söz ettireceksin. Ön planda olmaktan ve fark yaratmaktan korkma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...