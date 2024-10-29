30 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün maddi konularda önlemler alman şart! Ekonomik anlamda her zamankinden daha temkinli ve dikkatli olman gereken bir döneme giriyorsun. Bu aralar gözünü karartıp büyük bir cesaretle risk almaya meyillisin. Ancak kazancını artırmak isterken elindekinden olabilirsin.

Tam da bu noktada, paranı dikkatli harcamalı ve yatırımlarında garantici olmalısın. Venüs ve Mars'ın Akrep burcundaki yolculuğu sana kârlı anlaşmalarla yükselme şansı sunuyor. Ancak yeni bir iş ya da bilmediğin bir sektörde girişim yapmak için doğru bir zaman değil. Güvenli alanında minimum risk ile maksimum başarıya odaklanmalısın.

Aşk hayatında ise uzun vadeli planlara odaklanmalısın. Aşkı bulmak için biraz daha vaktin var. Mutlu bir birliktelik için gerçek aşka odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...