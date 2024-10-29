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30 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 19:01

Alışılmışın dışına çıkın! Peki 30 Ekim Çarşamba gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün alışılmışın dışına çıkmanın tam zamanı! İlişkilerde sıra dışı olanı, yeni ve farklı olanı isteyeceğin bir dönem başlıyor. Bugünlerde heyecanı aşkta arayacaksın. Venüs ve Mars'ın Akrep burcundaki yolculuğu, seni tutkularına yönlendirirken duyguların da kontrolsüzce açığa çıkacak. 

Tam da bu noktada hayatının geri kalanını sürdürecek aşkı bulabilirsin. Ancak dikkat etmelisin, bu heyecan arayışında zıt kutuplar birbirini çekecektir. Kendini bir yabancı ile güçlü bir aşk ve tutkulu bir ilişki içinde bulabilirsin. Yüzeysellikten uzak derin arzularla dolu bir aşka yelken açmak seni mutlu edecektir. 

Mars'ın enerjisi, iş hayatında da tutkulu olmanı sağlayacak. Yenilik getireceğin işinde başarıya hazır olmalısın. Bunun için biraz başına buyruk ve hayal ettiğin gibi olabilirsin. Bir yandan istediğini elde ederken bir yandan da kariyerinde yeni bir düzen için iş başvurusu yapabilirsin. Sınırları aşmak ve konfor alanından çıkmak için harika bir gün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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