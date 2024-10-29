30 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Venüs ve Mars'ın burcundaki yolculuğu ile hayatında düzen değişikliklerinden söz edebiliriz. Hem aşk hayatında hem de iş hayatında planların değişebilir.

Hadi önce aşk hayatını ele alalım! Romantik anlamda kendini kapattığın bir dönem başlıyor. Duygularını ve arzularını gizleyerek partnerine karşı mesafe koyabilirsin. Ancak aşkın çekimi ile partnerine derin ve zaman zaman aşırıya kaçan bir sahiplenme duygusu ile bağlanacaksın. Haliyle ilişkideki bu dengesizlik ikinizi de yorabilir. Daha dengeli ve sakin olmaya çalış.

Gelelim iş hayatına! İşte hayatının gündeminde olması gereken konu: Başarı! Planlı ve hırslı bir duruş ile başarıya ulaşacaksın. İşini yapış şeklinde değişmeyecek anca pozisyonun yükseleceği aşikar. Patron sensin, yönetimi eline alarak gücünü göstermenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...