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30 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 19:01

Hayatınızın düzeni değişiyor! Peki 30 Ekim Çarşamba gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ve Mars'ın burcundaki yolculuğu ile hayatında düzen değişikliklerinden söz edebiliriz. Hem aşk hayatında hem de iş hayatında planların değişebilir. 

Hadi önce aşk hayatını ele alalım! Romantik anlamda kendini kapattığın bir dönem başlıyor. Duygularını ve arzularını gizleyerek partnerine karşı mesafe koyabilirsin. Ancak aşkın çekimi ile partnerine derin ve zaman zaman aşırıya kaçan bir sahiplenme duygusu ile bağlanacaksın. Haliyle ilişkideki bu dengesizlik ikinizi de yorabilir. Daha dengeli ve sakin olmaya çalış. 

Gelelim iş hayatına! İşte hayatının gündeminde olması gereken konu: Başarı! Planlı ve hırslı bir duruş ile başarıya ulaşacaksın. İşini yapış şeklinde değişmeyecek anca pozisyonun yükseleceği aşikar. Patron sensin, yönetimi eline alarak gücünü göstermenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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