30° Doğu Meridyeni Kocaeli Sergisinde "Bir Zaman Fraktalı" Koleksiyonu
Zamanın başladığı yerden sanatın merkezine…
Türkiye’de zamanın başladığı nokta olan Kocaeli, şimdi zamanı sanatla yorumluyor. 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alınarak hazırlanan “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonu, izleyicisini zamanın katmanlarında bir yolculuğa davet ediyor.
2 Mayıs 2025 tarihinde, saat 15.00’te, Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde kapılarını açacak olan sergi, sanatseverleri zamanı farklı bir gözle görmeye çağırıyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu önemli sergiye ev sahipliği yapıyor.
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Sergi 2-25 Mayıs tarihlerinde ziyaret edilebilecek.
Akın Ekinci'nin çağdaş tekniğine yakından şahit olacaksınız.
Sergide de yine kıymetli eserler ziyaretçileri bekliyor.
Sanatın "imece" hali sergide görülecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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