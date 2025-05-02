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30° Doğu Meridyeni Kocaeli Sergisinde "Bir Zaman Fraktalı" Koleksiyonu

30° Doğu Meridyeni Kocaeli Sergisinde "Bir Zaman Fraktalı" Koleksiyonu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 10:26

Zamanın başladığı yerden sanatın merkezine…

Türkiye’de zamanın başladığı nokta olan Kocaeli, şimdi zamanı sanatla yorumluyor. 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alınarak hazırlanan “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonu, izleyicisini zamanın katmanlarında bir yolculuğa davet ediyor.

2 Mayıs 2025 tarihinde, saat 15.00’te, Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde kapılarını açacak olan sergi, sanatseverleri zamanı farklı bir gözle görmeye çağırıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu önemli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu önemli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici’nin sanat yönetiminde hazırlanan bu kapsamlı sergi, kent tarihine sanatsal bir hafıza kaydı bırakmayı hedefliyor.

Sergi 2-25 Mayıs tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Sergi 2-25 Mayıs tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Kocaeli’de bugüne kadar kente dair oluşturulmuş en kapsamlı koleksiyonlardan biri olma özelliği taşıyan “Bir Zaman Fraktalı”, 25 Mayıs 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Akın Ekinci'nin çağdaş tekniğine yakından şahit olacaksınız.

Akın Ekinci'nin çağdaş tekniğine yakından şahit olacaksınız.

Sergi, Türkiye’de zamanın başlangıç noktası kabul edilen 30° Doğu Meridyeni’nin Kocaeli’den geçişine vurgu yaparak, kentin zaman ve mekânla kurduğu özgün ilişkiyi sanatsal bir anlatımla gözler önüne seriyor. Akın Ekici’nin çağdaş tekniklerle ürettiği eserlerinde, Kocaeli’nin simgesel mimarisi, doğal dokusu ve tarihi mirası; fraktal geometri ve zaman döngüsü metaforlarıyla yeniden şekilleniyor.

Sanatseverler, sergide yağlıboya, batik, seramik, kûfi ve ma’kıli hat, ipek baskı ile serigrafi gibi farklı tekniklerle hazırlanmış 60’tan fazla eseri bir arada görme fırsatı bulacaklar.

Sergide de yine kıymetli eserler ziyaretçileri bekliyor.

Sergide de yine kıymetli eserler ziyaretçileri bekliyor.

Sergide yer alan eserler; Sanayi Şehri Kocaeli, Doğal Kocaeli, Körfez ve Deniz, Keltepe Çiğdemi, 4 Mevsim Kocaeli, 1923 Bayrakları, Mavi Körfez, İzmit Saat Kulesi, Gün Döngüsü, Kocaeli Kuşları ve Kuvâ-yi Milliye gibi temaları sanatsal bir dille izleyiciyle buluşturuyor.

Ayrıca, Moda Akademisi tarafından özel olarak tasarlanan altı tekstil eseri ile seramik heykeller de koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

Sanatın "imece" hali sergide görülecek.

Sanatın "imece" hali sergide görülecek.

Bu koleksiyon yalnızca Akın Ekici’nin üretimleriyle sınırlı kalmadı; sanatçı dostlarının katkılarıyla daha da zenginleşti. İsmail Hakkı Gurbetçi (hat sanatı), Esra Uyman (seramik), Mine Aydoğan (batik), Gülen Turan (renk çalışmaları) ve Hayrettin Susam (baskı sanatı) gibi değerli sanatçılar koleksiyona katkı sağladı. Serginin görsel yönetmenliğini ise Özkan Kale üstlendi.

Sergiye paralel yürütülen bir diğer önemli çalışma ise Prof. Dr. Uğur Batı tarafından kaleme alınan “30° Doğu Meridyeni Şehrengîz” adlı kitap. Kocaeli’yi sanat, edebiyat, mitoloji ve şehir kültürü çerçevesinde özgün bir şehrengiz üslubuyla anlatan eser, kentin hafızasına kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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