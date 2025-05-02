30° Doğu Meridyeni Kocaeli Sergisinde "Bir Zaman Fraktalı" Koleksiyonu

Bu koleksiyon yalnızca Akın Ekici’nin üretimleriyle sınırlı kalmadı; sanatçı dostlarının katkılarıyla daha da zenginleşti. İsmail Hakkı Gurbetçi (hat sanatı), Esra Uyman (seramik), Mine Aydoğan (batik), Gülen Turan (renk çalışmaları) ve Hayrettin Susam (baskı sanatı) gibi değerli sanatçılar koleksiyona katkı sağladı. Serginin görsel yönetmenliğini ise Özkan Kale üstlendi.

Sergiye paralel yürütülen bir diğer önemli çalışma ise Prof. Dr. Uğur Batı tarafından kaleme alınan “30° Doğu Meridyeni Şehrengîz” adlı kitap. Kocaeli’yi sanat, edebiyat, mitoloji ve şehir kültürü çerçevesinde özgün bir şehrengiz üslubuyla anlatan eser, kentin hafızasına kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyor.