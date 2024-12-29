30 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yıl boyunca yaşadığın değişimlere bir yenisi daha eklenecek! Duygusal anlamda yenilenecek, tazelenecek ve huzura kavuşacaksın. Tam da bu noktada bugüne dek iç dünyanda sakladığın acılarla ve üzüntülerle yüzleşeceksin... Kendine bile itiraf etmediğin şeyler gündeminde yer alacak. Gerçekleri önce kendine itiraf edecek, sonra da çevreni buna göre inşa edeceksin.

Chiron'un etkisi altında özellikle aile düzeninde ve sosyal çevrende büyük değişiklikler söz konusu olacak. Sevdiklerinden, karşılıksız yaptığın onlarca şeyin manevi karşılığını beklemeye başlayacaksın. Sana değer vermeyen insanlardan uzaklaşmayı göze alacak... Belki de bu motivasyon ile şehir, hatta ülke değiştireceksin.

Eskiye dair pek çok şeyden vazgeçiyorsun. Kötü alışkanlıkların ve başarının önünde engel haline gelen her şeye veda edebilirsin. Artık öyle bir ayağa kalkmalısın ki herkes gücünü ve başarabileceklerini görmeli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...