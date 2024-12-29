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30 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
29.12.2024 - 19:05

Huzura kavuşacaksınız! Peki 30 Aralık Pazartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Aralık Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün yıl boyunca yaşadığın değişimlere bir yenisi daha eklenecek! Duygusal anlamda yenilenecek, tazelenecek ve huzura kavuşacaksın. Tam da bu noktada bugüne dek iç dünyanda sakladığın acılarla ve üzüntülerle yüzleşeceksin... Kendine bile itiraf etmediğin şeyler gündeminde yer alacak. Gerçekleri önce kendine itiraf edecek, sonra da çevreni buna göre inşa edeceksin. 

Chiron'un etkisi altında özellikle aile düzeninde ve sosyal çevrende büyük değişiklikler söz konusu olacak. Sevdiklerinden, karşılıksız yaptığın onlarca şeyin manevi karşılığını beklemeye başlayacaksın. Sana değer vermeyen insanlardan uzaklaşmayı göze alacak... Belki de bu motivasyon ile şehir, hatta ülke değiştireceksin. 

Eskiye dair pek çok şeyden vazgeçiyorsun. Kötü alışkanlıkların ve başarının önünde engel haline gelen her şeye veda edebilirsin. Artık öyle bir ayağa kalkmalısın ki herkes gücünü ve başarabileceklerini görmeli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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