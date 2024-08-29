30 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünden itibaren birtakım sorumluluklarından ve görevlerinden uzaklaşmak isteyebilirsin. Uzun zamandır sınırları aşmadan kontrollü ve disiplinli bir şekilde yürüttüğün kariyer serüveni seni yormuş olabilir. Dinlenmenin zamanı geldi. Zira üzerinden bir de retro geçti!

Retronun son buluğu Ay'ın şekil değiştirdiği anlarda hayatı yaşamaya odaklanmanın sırası geldi. Bir süreliğine düzene uyum sağlayarak iş hayatında mevcut konumunu korumak isteyebilirsin. Bu arada yenilik ve ilerleme yerine maddi ve manevi anlamda temkinli olmak isteyebilirsin. Biraz da konfor alanında rahata odaklan.

Küçük molalar ve keyifli kaçamaklarla kendine zaman ayır. Bu sayede başını dinleyebilir, tazelenebilir ve yeniden gücünü toplayabilirsin. Belki de bu arada çıkacağın kısa bir tatilde yazın son günlerinin romantizmini de yaşayabilirsin. Kalbini aşka aç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...