3 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün Ay'daki hareketlilik senin de hareketli olmanı sağlayacak. Bu dönemde özellikle yurt dışı seyahatleri, şehir ve ülke değişiklikleri gündeminde yer alabilir. Uzun süredir plan yaptığın, o rotayı tamamlamanın zamanı geldi. Kendine, eğlenmeye ve gezip keşfetmeye bolca zaman ayır. Hayatının en keyifli dönemlerinden birini geçireceksin. Biraz üzerindeki sorumlulukları terk etmek ve kafa diklemek isteyeceksin.

Hareket etme eğiliminin ve heyecanın fazla olduğu bu süreçte, iş hayatında da başarı ihtimalin artıyor. Zira hızlı kararlar alarak iş hayatında fark yaratma ve kendini gösterme şansın bir hayli yüksek.

Tüm bunların yanında geri dönüşü planlamayı da unutma. Çünkü ya iş hayatında başarılı olacak ya da eğleneceksin. Bu dönem plan ve tercih yapacak tek kişi sensin. Rüzgara yön verme şansın varken hayatını yönetmenin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...