3 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın enerjisiyle iç dünyana dönebilirsin. Hırsların, otorite ve güç mücadelen ve uzun vadeli planların bir anda raha kalkabilir... Bu sakinlik döneminde, geçmişte yaşadığın bazı olayları tekrar değerlendirebilirsin. Geçmiş öylesine karşına çıkmaz. Bu nedenle, hayatının zorlu süreçleri ve deneyimlerinden ders çıkarmaya çalışmalısın. Görünen o ki daha güçlü bir ayağa kalkış için bir süre durmalı ve kendine dönmelisin!

Tam da bu noktada, romantik ilişkinde partnerinle daha uyumlu ve sakin bir düzene kavuşabilirsin. Belki de ihtiyacın olan aşk hayatında sükunet ve dengedir. Üstün olmadan sadece kendini aşka bırakarak huzuru bulabilirsin.

Hırslı olmaktan kaçınarak dengeyi koruduğun gün içerisinde iş hayatında da dikkat çekebilirsin. Bu kez düşündüğünün aksine büyük mücadeleler etmeden kazanabilirsin. İş hayatında konfor ve doğal lidelik yetkisine sahip olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...