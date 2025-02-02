3 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün geçmişten gelen bir haberle mutlu olacaksın. Özellikle bir süredir uğraştığın miras meselelerinde düğümler sonunda çözülebilir. Toplu bir paranın, birden fazla gayrimenkulün üzerine devrolması söz konusu olabilir. Maddi anlamda çokça rahatlayacak, manevi anlamda da üzerinden bir yük kalkmış gibi hissedeceksin.

Refah düzeyini artıracak kadar mal-mülk sahibi olabilirsin. Öte yandan bu süreçte aile bağların ve düzenin de değişebilir. Hane içindeki gerilim de son bulabilir. Maddi bağlılıkların son bulması, hemen herkesi özgürleştirecektir. Tabii birtakım anlaşmazlıklar yine de devam edebilir. Ancak yasal süreçlerin son bulması ile huzur bulabilirsin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Romantik bir yakınlaşma ve aşka da hazır olsan iyi edersin. Hiç beklemediğin bir anda hayatına giren yabancı kalbini çalabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...