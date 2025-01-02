3 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün alıştığın düzenin dışına çıkmak istemeyeceksin. Hislerine, sezgilerine ve hatta değişen Ay'ın enerjisine rağmen mevcut düzene bağlı kalmayı tercih edeceksin. Konfor alanından çıkmaktan kaçınacak, güvende olmak için risklerden uzak duracaksın. Haftayı sakin ve huzurlu bir biçimde tamamlamak istiyor gibi bir halin var!

Tam da bu noktada iş hayatındaki stabil düzen sana güç veriyor olabilir. Maddi anlamda riske girmemek de senin için bu anlamda önemli görünebilir. Fakat kariyerin açısından karşına çıkan fırsatları kestirip atma deriz. Reddedeceksen dahi, bugün 'hayır' demek için pek de iyi bir gün değil unutma.

Gelelim aşk hayatına! Kalp atışlarının ritmini değiştirecek bir karşılaşmaya hazır ol. Hiç beklemediğin bir anda kapını çalan kişi ile güçlü bağlar kurabilir, uzun vadeli bir ilişkinin içerisine girebilirsin. Hatta bu yıldırım aşkının sonu kısa zamanda evlilik de olabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...