3 Nisan Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün bir kez daha yenilenmelisin. Artık geçtiğimiz yıldan omuzlarına yüklenen sorumluluklardan ve sorunlardan kurtulma zamanı geldi. Çünkü bugün meydana gelen Venüs ve Neptün'ün kavuşumu, iç dünyanda derin bir dönüşüm süreci başlatıyor. Duygularını ve son zamanlarda aldığın tüm kararları yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin.

İlk işin duygusal dengeyi sağlamak olmalı. Bunun için aşk hayatında, ilişkilerini gözden geçirme ve duygusal olarak daha derin bağlar kurma isteği hissedebilirsin. Bitirdiğin ilişkiyi artık tamamen geride bırakmalısın. Kim bilir belki de yeni aşk yakınındadır! Kariyerinde ise arka planda kalarak desteklediğin projelerde önemli katkılar sağlayabilirsin. Detaylara olan dikkatin, yaratıcılık gerektiren işlerde başarını artırabilir. Fakat iş değişikliği ya da kariyerinin seyrini değiştirecek hedeflerin için harekete geçmek de isteyebilirsin. Ne istediğine karar vermelisin. Bunu yaparken sadece mutluluğa odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...