Sevgili Akrep, bugün fiziksel anlamda değişimler yaşayabilirsin. Kendini bir an enerjik, canlı ve dinamik hissedebilir; bir anda ise modunun düştüğünü fark edebilirsin. Ani değişimler seni biraz yorabilir, ancak bu aşamada içindeki bazı düğümleri de çözebilirsin.

Zira Nisan ayındaki gezegen hareketleri nedeniyle yaşadığın fiziksel değişimlerin ardında zihinsel enerjiler olabilir. Yani hissettiğin değişim, zihnindeki karmaşa ile doğrudan bağlantılı desek yeridir. Bu yüzden ne istediğini anlamak için kendine zaman vermeli, hayatını düzene sokmalısın. Her şey istediğin gibi olduğunda zihinsel anlamda rahata kavuştuğunda dengeyi de sağlayacağını bilmelisin.

Gelelim aşk hayatına! Bu aralar değişken modun seni sosyalleşmeye itebilir. Yeni insanlarla tanışmak kafanı dağıtmana yardımcı olabilir, belki böylece yeni bir aşk da doğabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...