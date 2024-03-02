3 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sıra dışı zevklere yönelebilirsin! Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu kare açınının hayatına getirebileceği ani değişiklikler seni özgürleştirebilir. Özellikle romantik ilişkilerini etkileyebilir. Partnerinle her zamanki gibi sakin bir gün geçirmekten fazlasına ihtiyaç duyabilirsin. Hemen harekete geçmek, birlikte daha önce yapmadığını bir şeyler deneyimlemek ve hiç söylemediklerini söylemek isteyebilirsin.

İlişkilerinde yargılandığını, sınırlandırıldığını ya da baskı hissedersen hemen uzaklaşabilirsin! Bugün böyle bir durumda seni hiç kimse tutamaz. Çünkü Venüs'ün bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve Uranüs'ün dengesizliği seni de etkisi altına alabilir. Böyle bir enerjiyle aşkı, sevgiyi, eğlenceli ve zevki doruklarında yaşamak isteyebilirsin. Mesela seni en çok mutlu eden, hem keyif aldığın ve hem de tüm dertleri unuttuğun bir ana odaklan. İşte bugün o anı yeniden yaşamanın bir yolunu bulabilirsin. Ne diyelim; eğlencen bol, keyfin yerinde olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...