3 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün keskin ve ketum bir tavırla hareket edebilirsin. Gökyüzündeki dengeleri bugünlük alt üst eden Venüs ve Uranüs'ün güçlü enerjisi, kişiselliğini ön plana çıkarabilir. Hayatına dair özel konuşmalardan kaçınabilir, sırlarının açığa çıkmasından endişe edebilirsin. Müdahaleci ve ısrarcı tavırlar seni kızdırabilir. Sınırlarını her zamankinden daha net ve belirgin bir şekilde çizmek isteyebilirsin.

Tam bir profesyonelsin! Ve bunu pek çok anlamda söylüyoruz. İş yaşamındaki disiplinin, sosyal hayattaki dengeli tavırların ve abartısız bir şekilde yaşadığın düzenli ilişkilerinle bugün bir kez daha alkışı hak ediyorsun. Böylesi bir dengeyi korumak inanılmaz bir irade gerektiriyor olmalı. Bunları söylüyoruz çünkü bugün Uranüs'ün dengesizliği tüm bu konularda iradeni zorlayabilir. Sen de bu durumda sevdiklerinle karşı ketum, keskin hatlı ve sert bir tavır sergileyebilirsin. Böylece kırgınlıklar ve hayal kırıklıkları yaşanabilir.

Tüm bunlardan uzaklaşmak için yalnız geçen bir pazar nasıl olur? Stresten ve insanlardan uzak durmak sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...