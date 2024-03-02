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3 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

3 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 19:02

Özgürlük mü, aidiyet mi? Hangisi daha ağır basıyor, bulmalısınız! Peki, 3 Mart Pazar gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 3 Mart Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ait olma duygusuyla sevgiye yaklaşabilirsin. Aşk tanrıçası Venüs'ün özgürlükçü Uranüs ile kesiştiği bugün, güçlü duygulara kapılabilirsin... Aşkı, sevgiyi, nefreti ya da öfkeyi dolu dolu yaşayabilirsin. Tüm duygularının ve baskın kişilik özelliklerinin ortaya çıktığı gün boyu çok enerjik olabilirsin. Çünkü sen bugün nereye ait olduğunu arıyorsun. 

Kelimenin tam anlamıyla dengeni bozan Uranüs, seni özgür olmaya teşvik ediyor. Ancak Venüs'ün aşk çağrısı da içini kıpır kıpır ediyor. Bu yüzden beklenmedik ikilemler içerisinde kalabilirsin. Partnerinle sorunlara neden olabilecek bu durumda, tartışma ve gergiliklerden uzak durmanı öneririz. Düşünsene henüz sen bile özgür olmak mı, ait olmak mı istediğini bilmezken; partnerin sana nasıl destek olabilir ki? 

Kontrolü bırakarak bir süre ilişkine uzaktan bakmak harika bir fikir olabilir. Gerçekten mutlu musun? Bunun yanıtını yüreğinde bulmalısın, aksi takdirde sadece Uranüs değil, sen de sana dengesiz bir ruh hali katacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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