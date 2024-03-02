3 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ait olma duygusuyla sevgiye yaklaşabilirsin. Aşk tanrıçası Venüs'ün özgürlükçü Uranüs ile kesiştiği bugün, güçlü duygulara kapılabilirsin... Aşkı, sevgiyi, nefreti ya da öfkeyi dolu dolu yaşayabilirsin. Tüm duygularının ve baskın kişilik özelliklerinin ortaya çıktığı gün boyu çok enerjik olabilirsin. Çünkü sen bugün nereye ait olduğunu arıyorsun.

Kelimenin tam anlamıyla dengeni bozan Uranüs, seni özgür olmaya teşvik ediyor. Ancak Venüs'ün aşk çağrısı da içini kıpır kıpır ediyor. Bu yüzden beklenmedik ikilemler içerisinde kalabilirsin. Partnerinle sorunlara neden olabilecek bu durumda, tartışma ve gergiliklerden uzak durmanı öneririz. Düşünsene henüz sen bile özgür olmak mı, ait olmak mı istediğini bilmezken; partnerin sana nasıl destek olabilir ki?

Kontrolü bırakarak bir süre ilişkine uzaktan bakmak harika bir fikir olabilir. Gerçekten mutlu musun? Bunun yanıtını yüreğinde bulmalısın, aksi takdirde sadece Uranüs değil, sen de sana dengesiz bir ruh hali katacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...