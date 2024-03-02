3 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kendin için ne yapacaksın? Uyandığın andan itibaren aklından geçen bu olsa gerek! Zira Venüs ve Uranüs arasındaki kare açının etkileriyle, kendi ilgi alanlarına odaklanabilirsin. Hedeflerine, özgürlüğüne ve isteklerine düşkün olduğun, kelimenin tam anlamıyla bireyselci bir yaklaşım sergilediğin bir güne hazır ol. Bu tavrın partnerini ve yakın çevreni rahatsız edebilir.

Haftanın son günü yaptığın planların sadece sana özel olması partnerini kızdırabilir. Üstelik bugün, partnerinle yaşanabilecek anlaşmazlıklara karşı pek de toleranslı olamayabilirsin. Bu yüzden planlarını geç olmasan partnerinle paylaşmalı, belki de bugün ayrı ayrı takılmaya ikna etmelisin.

Gelelim günün en güzel haberine! Mali anlamda hedeflerine ulaştığın bir gün seni bekliyor. Hızlı yükselişin refah düzeyini artabilir. Anlaşılan Uranüs'ün beklenmedik ve ani gelişmeleri tetiklediği bugün, gökyüzü seni para ile ödüllendirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...