3 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kendi sınırlarını belirlemelisin. Venüs ve Uranüs'ün karşıt enerjisi ile hareket ederek her zamankinden özgür bir yol çizebilirsin.

Tam da bu noktada merkezinde ailenin olduğu konularda birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsin. Gizlediğin duygularını, aile travmalarını ve hatta ailevi bağlarını sorgulayabilirsin. Hane içinde aldığın sorumlulukları düşünerek bazı kararlarını değiştirebilirsin. Belki de artık aile içindeki duygusal dengeyi korumak için daha az sorumluluk almalısın. Bu sayede zaman zaman seni yoran veya ağır gelen sorumluluklardan ve stresten de kurtulmuş olursun.

Hadi biraz da iş konuşalım! Para kazanmak konusuna yoğunlaşarak bu aralar ideallerinden uzaklaştığını hissedebilirsin. Bu durum senin için şaşırtıcı ve plansız olabilir ama kariyer hayatında duygularından arınmak ve hayat kalitene odaklanmak düşündüğünün aksine yararlı da olabilir. Elbette bu durum geçici olmalıdır. Hedefine ulaştığında belki ideallerini yeniden değerlendirmek iyi bir yol olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...