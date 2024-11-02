3 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün her zamankinden daha özgür olacaksın. Çünkü Venüs ve Uranüs'ün karşıtlık enerjisi sana güçlü ve görmezden gelinemeyecek bir özgürlük ihtiyacı getirecek. Böylece özellikle sosyal ilişkilerinde ve aile içinde isteklerini sınırlandırmak istemeyeceksin. Tamamen kendin gibi davranıp çoğu zaman yaptığın şeylerin sonucunu dahi düşünmeyeceksin. Bu biraz delilik olabilir, ancak sana kıymetli bir ruhsal güç verecek.

Ne dersin, seni kendinden uzaklaştıran ilişkilerden kurtulmanın zamanı gelmedi mi? Hayatı dilediğin gibi yaşadığın kişiler ile hayattan keyif aldığın yarınlara... Hadi bunun için harekete geç! Unutma bazen risk alıp sınırları aşmak en iyisidir.

Tam da bu noktada alacağın risklerde Kariye hedeflerini etkileyen adımlar da olmalı. Kariyerde sıra dışı yönetimlerle mesleki hedeflerinde alışılmışın dışında çıkabilirsin. Özgün yollar denemek için cesaret kazanabilirsin. Bu cesur halin sana güç ve para getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...