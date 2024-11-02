3 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünün karşıtlık enerjiyle bağlantılı olarak bireysellikten uzaklaşabilirsin. Yenilikçi ama beklenen bir kararla hareket edip aşk hayatını değiştirebilirsin. Ne dersin, artık duygularını dolu dolu yaşayıp aşkın peşinden koşmanın zamanı gelmedi mi?

İlişkilerde iddialı kararlar almanı sağlayan Venüs ve Uranüs'ün karşıt enerjisi, karşındakinin duygularını fazlaca önemsemeni sağlayacaktır. Onun ne istediğini düşünerek ilişkinin seyrini değiştirebilirsin. Partnerinin mutluluğunu, kendi mutluluğunun önüne koyman ve gelecek için güçlü adımlar atman da mümkün. Belki de mutlu bir birlikteliği ya da bir anda kapıldığın bir aşkı evliliğe taşımak bile gündeminde olabilir.

Hadi biraz da iş konuşalım! Başarı ve güç elde etmeni sağlayacak kararlarla geleceğini şekillendirebilirsin. Uranüs'ün işaret ettiği yolda herkesi ayrı ayrı düşünerek gerçek bir lider olacaksın. Bu sana gücün dışında başarı ve kariyerinde yükselme fırsatı da getirecek. Görünen o ki karşıt enerjiyi lehine çevirecek istediğini elde edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...