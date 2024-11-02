3 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden daha özgür ve heyecanlı olacaksın. İçin içine sığmayacak. Bağlılıklarını ve alışkanlıklarını bir kenara bırakacak cesarete sahip olduğunu fark edeceksin. Dilediğin her şeyi yapmak için içinde gerekli motivasyonu ve gücü bulacaksın.

Tam da bu noktada, yolunun üzerindeki engelleri temizleyen enerji Venüs ve Uranüs'ün karşıtlığından gelecek. Özellikle finansal konularda risk alacak ve parasal düzenini riskler üzerine kuracaksın. Bu büyük riskler sana zaman zaman maddi kayıplar da getirebilir ancak bilmelisin ki bu dönemde gücüne güç katacaksın. Bir kaybetmeye razı olursan gücünü ona katlayacaksın. Elbette buna benzer bir denklem için tüm parametreleri, değişken ve şartları incelemeli doğru karar verdiğini hissederek sezgilerine de güvenerek harekete geçmelisin.

Hadi biraz da duygularından söz edelim! Romantik ve heyecanlı olabilirsin. Ancak bu dönem içindeki heyecan kalıcı ilişkiler için değil yüzeysel tutkulara kapılıp arzularını yaşamak için olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...