3 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün dürüstlük senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Başak burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın etkisi ile özellikle yakın çevrenle arandaki iletişimde daha net ve sınırların belirlendiği bir tutum sergileyeceksin. Bu dönemde söylenen her sözün arka planına odaklanacak, gerçeğin peşine düşecek ve detaylara odaklanacaksın.

Tam da bu noktada Yeni Ay'ın etkisiyle gerçekler, düşündüğünden çok daha kolay bir şekilde ortaya çıkacak! Böylece partnerinle arandaki sırlar ve engeller ortadan kalkacak. Karşılıklı güven duygusunun beslendiği ve tazelendiği romantik bir güne hazır ol...

Detaycılığın ve ayrıntılara olan dikkatin eğitim ve iş hayatında da önünü açacak. Yazılı işler, iş birlikleri veya sözleşmelerde dikkatle ve ayrıntılara önem vererek duruşun hata payını en aza indirecek. Haliyle dikkatin sayesinde kendini ve paranı güvence altına alacaksın, bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...