3 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ortak finansal konular gündeminde yer alacak. Başak burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın desteği ile kredi, borç ve miras gibi konularda yeniden yapılandırma süreci başlayacak. Bu aşamada paranı yönetmek konusunda daha dikkatli olmalısın. Zira sadece kendi paranı ve hayatını değil, ailenin kazancını ve birikimini de sen yöneteceksin.

Tam da bu aşamada hatırlatmalıyız ki tüm ailenin senden bir takım beklentileri olacak. Onların güvenini sarsmamalı ve dikkatli kararlar vermelisin. Toplu paranın ve ortak malların yönetiminde riskli kararlar almaktan kaçınmalısın. Fakat bu kendine olan güvenini sarsmamalı, sen ne yapacağını ve nasıl başarılı olacağını biliyorsun!

Öte yandan bugün ilişkilerde derin bağlar kurmak ve duygusal sınırlarını belirlemek de senin için bir hayli önemli olacak. Kendini daha iyi tanımanı sağlayacak bazı beklenmedik fırsatlar karşına çıkabilir. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeli ve yeni bir aşkı kucaklamaya hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...