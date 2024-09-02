3 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün ev düzeni ve taşınma konuları gündeminde yer alabilir. Başak burcunda meydana gelen Yeni Ay, hane içinde bazı değişiklikler meydana geleceğinin habercisi olabilir. Ailevi meselelerde daha fazla sorumluluk üstlenerek ev alım ve satım süreçlerinde son kararı veren kişi sen olabilirsin. Bu aşamada kararlı ve kendinden emin olmalısın. Yatırımlarını ailenin iyiliği ve mutluluğu için en iyi şekilde yöneteceğini biliyoruz, fakat sen de bunu bilmelisin.

Tam da bu noktada iş hayatına ilişkin bazı zorlu süreçleri de yönetmen gerekebilir. Büyük sorumluluklar üstlenerek başarılı olacaksın, insiyatif kullanmaktan ve yönetimi eline almaktan kaçınma. Yeni Ay'da gücüne güç katacaksın.

Bütün bunların dışında, geçmişten gelen bazı duygusal yüklerinden kurtulmanın da zamanı geldi. Artık geçmiş ile yüzleşip, kendi iç dünyanı düzenlemeli ve duygularının açığa çıktığı gün içinde romantizmin de tadını çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...