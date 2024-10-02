3 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerde denge sağlama ve sorunları çözme yeteneğin artacak. Sosyal hayatta çok başarılı olacaksın. Bu noktada belki iş ve kariyer konularını da geri planda bıraktığın bir gün olabilir. Belki de sosyal aktivitelerde daha fazla yer alma isteği duyabilirsin. Deli dolu ve eğlenceli yanların ortaya çıkacak... Hadi harekete geç ve hayatın enerjisini kucakla.

Burcunda meydana gelen Güneş tutulmasının etkileri devam ederken, Merkür de seni destekleyecek. Şimdi ilerleme zamanı. Bugüne kadar yapmak istediğin, ancak yapamadığın ne varsa şimdi istediğini elde edebilirsin. Değişmek mi istiyorsun? Şimdi tam zamanı! Sadece nereden başlayacağını belirlemelisin. Sonrası, mecaz yerindeyse çorap söküğü gibi gelecek.

Bu arada daha önce fırsat bulamadığın bir eğitime başlayabilirsin. Kişisel gelişime, tarz değişikliğine, ev değişikliğine ya da hiç değişikliğine karar verebilirsin. Elbette vereceğin kararda önceliklerin ve yükselen burcun da etkili olacaktır. Bakalım en büyük değişimi hangi alanda yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...