3 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün içsel düşüncelerinin derinleşmesi, kendini daha iyi anlamanı sağlayabilir. Günün enerji kaynağı Merkür ve Güneş'in birbirinden farklı ama destekleyici enerjileri önünü açabilir. Gizli kalmış bilgileri keşfetme arzusu bu kez kendini keşfetmeni saglayabilir. Ne istediğine, nerede olacağına, kiminle yaşayacağına ve ne iş yapacağına karar verme zamanı!

Arzularının seni yönetmesi ve heveslerine doğru adım adım ilerlemen son derece olası. Bu aşamada kendini özgür bırakmalısın. Kalıpları yıkmak ve sınırların dışına çıkmak üzeresin. Bu dönemde seni kısıtlayan kişi her kim olursa olsun gerçek Akrep ile tanışacak! Bir süredir sessizce uyum sağladığın, uyumsuzluklara isyan etme zamanın geldi. Görünen o ki artık işler senin istediğin gibi olacak. Kurallar baştan yazılacak.

Tüm bunların dışında, kalbine söz geçirmeyeceğini ise bilmelisin. Duygularını yönetmek konusunda başarılı olamayabilirsin. Ancak bu sana hayatının fırsatını getirecek. Romantik bir başlangıç ve hayran olunacak bir aşk seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...