3 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün geçmişte fark edemediklerini göreceksin! Özellikle maddi konularda, bugüne dek göz ardı etmeyi yeğlediğin ihanetleri cezalandıracaksın. Bunu yapmak için en iyi yol, bağımsızlığını elde etmek ve kontrolü eline almak. En çok da ortak maddi kaynaklar ve aile mirası konusunda söz sahibi olmak isteyeceksin. Gelir kaynaklarını, yatırımları ve birikimleri yönetecek. Kimsenin başaramadığını başaracaksın. Çünkü önündeki tüm engelleri elinin tersi ile ileteceksin.

Tam da bu noktada zaten bir süredir gündeminde olan değişimi başlatacaksın. Bağımsızlığını elde etmek için seni yoran kimselerden uzaklaşacaksın. Artık kendin olmak ve özgür olmak isteyeceksin. Açıkçası bu özgürlüğü de kusursuz bir şekilde elde etmenin yolunu da biliyorsun. Zaten uzun zamandır bunu planlamadın mı?

Bu aşamada ruhunu beslemek için yaratıcı enerjine, hareketli yaşamına ve sanatsal projelere odaklan. Bu sayede enerjini atabilir, dengeyi kurabilir ve planlarını dikkatin dağılmadan gerçekleştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...