3 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yeni bir aşka yelken açabilirsin. Hayatındaki öncelikleri değiştirebilir, hırsların ve arzuların yerine duygularını koyabilirsin. Başarı odaklı bir gün yerine sakin ve dingin anlara ihtiyaç duyabilirsin. Biraz romantizm, biraz aşk ve bolca sevgi sana iyi gelecektir. Aradığın huzuru bulmak için artık ters giden ilişkine ya da geçmişe veda etmeli ve kalbini açmalısın. Zaten belki de uzun zamandır ihtiyacın olan aşkın heyecanıdır.

Bu konuda yakın dostlarının da sana destek olacağına eminiz. Hayatında istediğine ulaşman için sana yardımcı olacak aile bireyleri ve arkadaşlarının tavsiyelerine de kulak versen iyi olur. Çünkü etrafında bazı farkındalıkları yaşaman konusunda sana öncülük edecek insanlar var.

Gelelim iş hayatına! Bu süreçte başlattın ya da başlatmak üzere olduğun iş girişimlerinde her zamankinden daha dikkatli ve etkisi olabilirsin. Titizlikle yürüttüğün çalışmalarında başarıya ulaşmana çok az kaldı. Ağustos ayı belki de senin şanslı ayın olacak, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...