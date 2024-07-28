29 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sosyal çevrenden büyük bir enerji alacaksın. Sevdiklerinin desteğiyle güçlenecek ve zorlukları kolayca aşacaksın. Bu dönemde en çok da manevi güç hissedecek, bu sayede daha net ve kararlı olacaksın. Geleceğine etki edecek önemli kararlar konusunda seni yönlendirecek dostlarının sesine kulak vermelisin. Zira objektif olmakta zorlandığın anlarda, sevdiklerin sana yol gösterici olacak.

İşte tam da bu noktada dostların, Uranüs'ün etkisiyle alacağın ani kararlar nedeniyle hata yapmanı engelleyecekler. Tabii her söylenene değil, hayatında olumlu etkiler bırakmak isteyen dostlarına inanmalısın. Aynı zamanda sezgilerine ve iç sesine de güvenmelisin. Romantik tercihlerinde hassas olmalı, partnerinin tavsiyelerini de göz önünde bulundurmalısın.

Son olarak iş hayatını ele almalıyız. Bu dönem kariyerinde de ani değişikliklerin habercisi olabilir. Ne dersin yeni bir iş kurmanın ya da hayatını yeniden düzenlemenin zamanı gelmedi mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...