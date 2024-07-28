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29 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 19:00

Yola çıkın... Uranüs'ün desteği ile hayatınızı şekillendirin! Peki, 29 Temmuz Pazartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Temmuz Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yola çıkacaksın. Gitmek, görmek ve hatta yaşamak istediğin o yere bir bilet almanın zamanı geldi. Artık yerinde durmamalı, kaygılarından kurtularak harekete geçmelisin. Hareket enerjisinin sana katacakları ile hayatının bu halini eskisinden çok daha fazla seveceksin. Kararsızlıklardan, olumsuzluklardan ve dengeyi kurup adaleti sağlama çabasından bir anlığına da olsa vazgeçmelisin. Bu senin günün! 

Uranüs'ün desteği ile gücüne güç katmaya odaklan! Mümkünse kendi yolunu çiz, heyecana ve maceraya atıl! Özellikle iş hayatında ani kararlar ile beklenmedik hedeflerin peşine düş. Alacağın riskler sayesinde hobilerini kazanca dönüştürme şansın bir hayli yüksek. Kazanç kapıların açılıyor, girişimlerin hayallerinin ötesine ulaşmanı sağlıyor... Gözünü dört aç! 

Son olarak her zaman sorumluluklar ve planlara odaklandığın aşk hayatını ele almalıyız. Bu kez dengeyi kurma, fazla düşünme ve plan yapma. Sadece yaşa ve aşkın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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