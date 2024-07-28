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29 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 19:00

Cesur olun, kalbinizin sesini dinleyin! Peki, 29 Temmuz Pazartesi gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Temmuz Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iç sesinin seni yönetmesine izin ver. Matematiksel veriler, bilgi ve tecrübe ışığında hareket eden akılcı kişiliğine ters de olsa biraz sezgisel hareket etmek sana iyi gelecektir. Bazı şeylerin matematiği yoktur, mesela duyguların. Hadi dinle kalbin ne diyor? Bu haftayı buna göre şekillendir ve sınırlar olmadan yaşa! 

Uranüs, bu enerjini ve cesaretini ödüllendirecek. Bir de bakmışsın gerekenden çok daha az çaba sarf ederek başarı elde etmişsin. Özellikle de maddi konularda refaha ulaşmanı sağlayacak bu gelişmelere açık ol. 

Gelelim aşk hayatına! Başta da dediğimiz gibi duyguların sınırı, matematiği ve çoğu zaman mantığı yoktur. Her şeyi kontrol edecek güçte olduğunu biliyoruz. Fakat bu kez yapmamanı tavsiye ediyoruz. Bırak kalbin seni aşka götürsün. Heyecanın ve aşkın tadını çıkar. Kalbinin alışık olmadığın bir ritimle atması sana güç verecektir. Onunla kendini çok daha değerli hissedeceksin. Düşünmeden aşkı yaşama cesareti seni büyütecek ve mutlu edecek. Üstelik bu uzun zamandır ihtiyacın olan mutluluk. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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