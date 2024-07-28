29 Temmuz Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugünden itibaren iş hayatında yeni kararlar almanın zamanı geldi. Hayatını, maddi durumunu ve kariyerini değiştirecek kararı vermek üzeresin. Bir süredir istediği fakat önünde engellerin bulunduğu konularda ilerlemeye hazırsın. Artık cesaretin tam ve risk almanın zamanı geldi. Bir an önce harekete geçmek ve hak ettiğin değeri görmek istiyorsun. Bize soracak olursan, yine de kendini garanti altına alarak ve finansal güvenliğini sağlayarak hareket etmelisin.

Tam da bu noktada kazancını katlayacağın biraz riskli ama hedefine ulaşmanı sağlayacak teklifleri de değerlendirebilirsin. Fakat en önemlisi yolunun açık ve başarılarının daim olacağı yeni bir döneme başlıyorsun.

Gelelim aşk hayatına. Uranüs'ün güçlü enerjisi, ilişkilerini yönetmen konusunda sana yol gösterecek. Özellikle romantik ilişkinde her zamankinden daha dengeli bir rol üstleneceksin. Hem romantik hem de sorumluluklarından fazlasını üstlenmeyen bir tutumla ilişkinin dinamiklerini değiştirebilirsin. İlişkinde otorite olma çabasını bırakmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...