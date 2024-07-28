29 Temmuz İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün her zamankinden kırılgan ve naif olacaksın. Zira Uranüs, yaralarını su üzerine çıkaracak. Fakat endişelenme, bu iyileşmenin en önemli adımı olacak. Hayatında olumlu gelişmelerin öncüsü olacak haberler alacaksın. Bunun için ilk etapta eteğindeki taşları dökmeli, omuzundaki yükleri atmalısın. Sanıyoruz ki söylemen gereken bazı şeyler var. Kırgınlıklarını dile getirmekten çekinme. Sevdiklerinden anlayış beklemek yerine kendini anlatmayı tercih et.

İşte tam da bu noktada aşk hayatını ele almalıyız. İlişkinde çatlak sesler duyuluyor. Büyük kırılmalar meydana gelmeden önce yeni bir düzen kurmaya odaklanmalısın. Partnerine hayattan beklentilerini anlatmalı, birlikte kuracağınız gelecek için adımlar atmalısınız.

Son olarak iş hayatına da değinmek istiyoruz. Bu dönemde, kariyerinde mevcut düzenini korumayı tercih edebilirsin. Yenilik arayışı ya da değişiklik arzusu içerisinde olmamalısın. Özellikle maddi konularda risk almayı tercih etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...