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29 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 19:00

Yeni bir sosyal hayat, güven ve konfor... Peki, 29 Temmuz Pazartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Temmuz Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün özellikle yakın çevrenin güvenilirliğini sınayacaksın. Sevdiklerine koşulsuz güvenebilmek isteyecek ve onların yanında kendini özgür hissetmeye her zamankinden çok daha fazla önem vereceksin. En yakınlarının bile dış görünüşlerinden tavırlarına, sözlerinden geçmişlerine her şeyi ince eleyip sık dokuyacaksın. Sanki bir tür hata arayışına çıkmış gibi hareket edeceksin. Tabii bu durumda, sana karşısı suç işleyen sevdiklerinden uzaklaşacak ve sosyal çevreni yeniden şekillendireceksin. 

Tam da bu noktada Uranüs'ün aşka dair de haberleri olacak. Sonsuz güven ve huzur arayışında sığınacağın limanı bulmak üzeresin. Kalbini kaptırmaktan korkma. Güzel duygular ve tatlı telaşlarla romantik bir ilişkiye hazır ol. 

Gelelim iş hayatına! İlişkilerindeki güven arayışı iş ortamına da yansıyacak. En çok da finansal ortaklıklar ve iş birliklerinde hassas olacaksın. Bu nedenle her şeyi kağıt üzerinde kusursuz hale getirmek isteyebilirsin. Alıcı çözümlerin ve öngörün sayesinde kazancını güvence altına almanın yanında ihtiyacın olan konforu da elde edeceksin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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