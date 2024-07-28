29 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün hızlanacaksın! Heyecana kapılacak, hayatı değiştirmeye odaklanacak ve aynı anda pek çok şey yapmak isteyeceksin. Fakat Uranüs, aklını karıştıracak ve zaman zaman hızını da kesecek. Bu astrolojik engele takılmazsan, yapacaklarını bilmeni isteriz. Kafa karışıklıklarını çözmekten fazlasına ve biraz da dengeye ihtiyacın var.

Öncelikle iş hayatını ele alalım! İlk olarak kariyerinde güçler dengesini değiştirebilirsin. Doğal bir lider olarak olman gereken statüye ulaşabilirsin. Bir çırpıda yükselebilir, ama dikkatli olmazsan bir anda gücün baş döndürücü etkisi ile kazandıklarını riske atabilirsin. Bu nedenle kontrollü ilerlemelisin. Ayrıca risk alarak kâr da elde edeceğin bir gündesin. Bugün yatırım yap!

Gelelim aşk hayatına! Geçmiş aşkın kaygısı, özlemi ve heyecanı seni yeniden sarabilir. Mevcut ilişkinde sorunlar aklını karıştırarak bu hasreti perçinleyebilir. Geçmiş ile gelecek arasına sıkışabilirsin... Dikkatli ol, kalbinin sesini dinle ve olman gereken yeri bul. Gerçek aşk seni çağırıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...