Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
29 Temmuz 4 Ağustos 2024 Haftalık Numereskobunuz

etiket 29 Temmuz 4 Ağustos 2024 Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 07:01

Haftanın sayı sekansı 888 

“Dalından şüphe ettiğin ağacın, gölgesinde soluklanmayacaksın.”

 Paulo Coelho

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8 Satürn’ün sayısıdır.

8 Satürn’ün sayısıdır.

Güçlü bir iradeyi yüksek sabır ve mükafatlarını sembolize eder. İslam’da 8’in Cennet’i temsil ettiği de düşünülmüştür.  8 aynı zamanda süregelen yolda sonuna gelmeyi de, mükemmelleşmeyi de ifade eder. Budizm’deki sekiz yapraklı lotus çiçeği de sekiz aşamalı bir sistemin sembolüdür. Ayrıca bu hafta aslan kapısı portalı başladı. 11 Ağustos 2024’e kadar dua, istek, düşünce ve davranışlarımızda pozitif olalım. 888 Enerjisi yaşam döngümüzün en istikrarlı enerjilerini barındırmakta. 88 aslan kapısı portalı, 26 Temmuz 11 Ağustos 2024 yüksek frekanslı enerjiyi en güçlü hali ile ileten, ruh enerjimizi ve Dünya Ananın ruh enerjisini yeniden doğmamıza izin veren galaktik bir kapının açılmasıdır. Bu yüksek frekanslı enerjiyi, enerji merkezlerimizi açmak, yeni fikirlere ilham vermek, bilincimizi yükseltmek ve psişik yüklemeleri alma yeteneğimizi geliştirmek için değerlendirelim. 

2024 Yılı boyunca aynı kalacak sayı sekansınızı öğrenmeniz için kısa bir örnek

27 Ağustos'ta doğduysanız (doğum yılınızın bu hesaplamayla ilgisi yoktur), kişisel yıl numaranız 6'dır çünkü:

2 + 7 (gün) + 8 (ay) + 2 + 0 + 2 + 3 = 24

2+4 = 6

4 Kasım'da doğduysanız kişisel yıl sayınız 4'tür çünkü:

4 (gün) + 1 +1 (ay) + 2 + 0 + 2 + 3 = 13

1 + 3 = 4

Kişisel yılınız 1 ise haftalık tahmin

Kişisel yılınız 1 ise haftalık tahmin

888 Sayı sekansı, bolluk, refah ve finansal başarıyla güçlü bir şekilde ilişkilendirilir. Evrenin hayatınıza maddi ödüller ve kutsamalar getirmek için hizalandığının bir işaretidir. Bu, finansal kazançlar veya servet yaratma fırsatları gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Tezahür ve başarı düşüncelerinizin ve niyetlerinizin tezahürün enerjileriyle uyumlu olduğunu gösterir. Hayallerinizin ve hedeflerinizin ulaşılabilir olduğunun güçlü bir hatırlatıcısıdır.

Kişisel yılınız 2 ise haftalık tahmin

888 sayı sekansı hayatınızdaki bir aşamanın tamamlanması anlamına gelebilir. Bu tamamlanma, yeni başlangıçlar ve fırsatlar için sahneyi hazırlar. Bu, hayatınızdaki yeni olasılıkları tam olarak kucaklayabilmeniz için kapanışın gerekli olduğunun bir işaretidir. Ayrıca olumlu değişikliklerin ufukta olduğunu gösterir. Bu değişiklikler, ilişkilerden ve kariyerlerden kişisel gelişime ve refaha kadar hayatınızın çeşitli alanlarını kapsayabilir.

Kişisel yılınız 3 ise haftalık tahmin 

Bu sonsuz ve yaşamı onaylayan sayının gücünü tekrarlayan sayılara dönüştürerek üç katına çıkarır. Sayı sekansı 8, öz saygı ve kişisel şans etrafındaki temalarla bağlantılıdır. Bu sayının ortaya çıktığını görürseniz, bu servet, sevgi ve şefkatin de yolunuza çıktığının bir işareti olabilir. Sayı 8, karma sayısı olarak kabul edilir ve yüksek titreşimlerle rezonansa girer. Kişisel güç, içsel bilgelik, şefkat, gerçek ve bağlantı notaları taşır ve sizi kendi cildinizde rahat etmeye çağırır.  

Kişisel yılınız 4 ise haftalık tahmin

888 sayı sekansı bir tür ödül sizler için. Bu, finansal refah, finansal istikrar, bir hedefe ulaşma veya hatta daha derin ruhsal yolculuğunuzda bir adım daha atmanın başarısı olabilir. Bu sayı tamamen yüksek titreşimler, güzel denge ve iyi karmadır. Kesinlikle heyecanlanmanız ve kötü şansın en azından bir süreliğine geride kaldığını düşünmeniz gereken bir zamandır.

Kişisel yılınız 5 ise haftalık tahmin

888 oldukça spiritüeldir. Sürekli olarak ortaya çıkarsa bu sayıyı evrenden gelen bir hediye olarak düşünün. Bu, spiritüel benliğinizin öne çıkmaya çağrıldığı ve kendi güçlü ahlaki pusulanızı takip ederseniz yolu bulacağınız ve bunu yaparken karma tarafından ödüllendirileceğiniz anlamına gelir. Melek sayısı 888'in spiritüel anlamı ayrıca kalbinizi etrafınızdakilere açmak, işler zorlaştığında bile sebat edebileceğinizi bilmek ve tüm sıkı çalışmanızın yakında karşılığını alacağınızı ve ödüllerin akıp geleceğini anlamakla ilgilidir.

Kişisel yılınız 6 ise haftalık tahmin

Kişisel yılınız 6 ise haftalık tahmin

888 iyi bir titreşimdir. Bu dünyadaki aşkın sonsuz olduğunu ve her zaman geri döndüğünü hatırlatır, başka bir kişi veya başka bir tür aşk şeklinde olsa bile. Aşk üzerinde çok fazla kontrolümüz yoktur ve bu nedenle, sadece kalp alanına uyum sağlamak ve bunun yol gösterici ışığınız olarak çalışmasına izin vermek esastır. 888 sayısını görmek, aşk hayatınızın en iyi şekilde sarsılmak üzere olduğu anlamına gelebilir. Belki bekar iseniz, bu sayı sizi ruh eşinize bir adım daha yaklaştırıyor veya bir ilişki içindeyseniz, bu enerjiyi yeniden ateşlemek için parlak bir kıvılcım getirmekle ilgili olabilir. Ayrıca, aşkın düşündüğünüzden daha yakın olduğu ve zaten tanıdığınız birinin gölgelerden çıkıp çevrenize girmek üzere olduğu anlamına da gelebilir.

Kişisel yılınız 7 ise haftalık tahmin

888 anlamla yüklüdür. 8 sayısını yan çevirin ve sonsuzluk sembolüne sahip olursunuz, sonsuzluk ve sonsuz olasılık vaadi. Bu zaten inanılmaz bir enerji taşır, ancak 888 aynı zamanda diğer temel sayı enerjileriyle de bağlantılara sahiptir. 6, 24, 88 ve 8888. Bu sayıların hepsi birbirine bağlıdır ve birbirlerini etkiler. Örneğin, 6 sayısı istikrarın sayısıdır, 24 sayısı sıkı çalışma ve kararlı bir tutum etrafında merkezlenmiştir ve 88 denge ve gücü sembolize eder. Bunların hepsi 888 sayısının arkasında bir dünya örer ve bolluğa ve başarıya işaret eder. Bunların hepsi şefkate, uyuma, ödüllere, servete ve sizi yukarı kaldıran daha büyük bir pozitif enerjiye yol açabilir.

Kişisel yılınız 8 ise haftalık tahmin

888 sayısını görmenizin bir nedeni, yolunuza çıkan maddi bir kazanç olmasıdır. 8 sayısı, sadece kendiniz için değil, aynı zamanda yakın çevrenizdekiler için de bolluk ve refah etrafında büyük bir enerjiye sahiptir. İş girişimleri söz konusu olduğunda yargınızı keskinleştirmek ve olumlu bir zihniyeti, enerjinizi ve refahınızı doğru fırsatlara yönlendirmek için iyi bir zaman olabilir. Bollukla ilgili bir sayı olmasına rağmen aynı zamanda sorumluluktan da bahseder, bu yüzden paranızla daha fazlasının size gelmesini bekleyerek savurgan olmayın, akışın döngüsünü sürdürebilmesi için sağlam bir temel için bütçelemeye zaman ayırın ve özen gösterin.

Kişisel yılınız 9 ise haftalık tahmin

888 mükemmel pozitif mutlulukla doludur. Ruh hali açısından kendinizi kötü hissediyorsanız, bu sayı size iyi titreşimlerin geldiğini veya etrafınızda olduğunu ve sadece onlara uyum sağlamanız gerektiğini söylemek için ortaya çıkabilir. 888 sayısını görmek, meleklerin size olumsuzlukları filtrelemek ve pozitif oyun derslerinin kalbinizde saklı kalmasına izin vermek konusunda harika bir iş çıkardığınızı bildirmesi olabilir. Başarılarınız ve elde ettiğiniz iyi işler için gurur duymalısınız ve bu kıtlık zihniyetinden çıkıp sahip olduğunuz her şeyin tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam