Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
29 Temmuz 4 Ağustos 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 29 Temmuz 4 Ağustos 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 12:01

“Diline sahip olamayan zihnine sahip olamaz, zihnine sahip olamayan davranışlarına sahip olamaz, davranışlarına sahip olamayan kendine sahip olamaz, Kendine sahip olamayan da gerçek sonsuz benliğe ulaşamaz.” 

Meher Baba

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Koç

Koç

Gökyüzü bu hafta beklenmedik durumlarda ortaya çıkan fırsatları yakalamaya hazır olmanızın önemini vurguluyor. 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında, Aslan burcundaki Mars sizleri amaçlarınıza ulaşmanız için destekliyor ve bu dönemi profesyonel hayatında parlamak için mükemmel bir dönem haline getiriyor. Fikirlerini öne sürmek ve liderlik rolleri üstlenmek için bir dürtü hissedeceksin. Ancak, meslektaşlarınız ve çalışanlarınız ile gerginlik anları olabileceğinden dikkatli olmalısınız. İddialı duruşunuz başınızı ağrıtabilir, bu yüzden sabır ve diplomasi ile hareket temelisiniz. Kişisel cephede, Başak burcundaki Venüs, ilişkilerinizdeki küçük şeylere dikkat etmeniz adına uyarıyor sizleri. Küçük sevgi ve takdir sevgi dolu jestler çok faydanıza olacak. Bekar Koçlar, tahmin etmediğiniz ortamlarda ruh eşiniz ile karşılaşabilirsiniz akışta kalın. Dürtüsel kararlardan kaçın ve stratejik planlamaya odaklanın. Haftanın ortasına doğru, beklenmedik bir mali kazanç moralini yükseltebilir. 

Boğa 

Gökyüzü bu hafta değişimi ve yeniliği benimsemeye çağırıyor. Burcunuzdaki Uranüs eski kalıpları bozmaya devam ediyor ve sizi kişisel gelişime ve yeni ufuklara doğru yönlendiriyor. Profesyonel olarak, bu beyin fırtınası yapmak ve yeni fikirler önermek için harika bir hafta iyi değerlendirin. İş birliği başarınızın anahtarı olacak hafta boyunca, bu yüzden destek veren kişiler ile iletişimde olmaktan ulaşmaktan çekinmeyin. Finansal olarak, sürpriz harcamalarla karşılaşabilirsiniz, ancak aynı zamanda potansiyel kazançlar da olabilir; titiz bütçeleme bu dalgalanmaları aşmanıza yardımcı olacaktır. Romantik açıdan, Başak burcundaki Venüs ile aşk hayatınız pratik ama şefkatli bir enerjiye eriştiriyor sizleri. İster bir ilişkide olun ister bekar, anlamlı sohbetlere ve içten ifadelerle ilişkiniz güçlenecek ve mutlu olacaksınız. Sağlık açısından, diyetinize dikkat edin ve dengeli bir yaşam tarzı geliştirin; küçük değişiklikler önemli faydalar sağlayabilir. Sosyal olarak, arkadaşlarınız ve ailenizle olan bağlantılar güçlendirecek sizleri. 

İkizler

Gökyüzü bu hafta çekiciliğiniz ve zekanızla ikilikleri aşmanızı sağlayacak. Salı gününden itibaren; yanlış anlaşılmaları açıklığa kavuşturmak ve bağlantıları güçlendirmek için bu fırsatı değerlendirin. Hafta ortasında, Merkür'ün Boğa burcundaki Uranüs ile hizalanması, mali durumunuzu iyileştirmek için yenilikçi yaklaşımlardan kaçınmayın; yenilik sizin başarınız olacak.  Venüs, ün enerjisi ile ilişkiler derinleşir ve ortaklıklardaki arzularınız hakkında iç gözlem yapmanızı teşvik eder. Romantik jestler daha önemli hissetmenizi sağlayacak ve sorunları aşmanıza yardımcı olacak. Ayrıca, Başak burcundaki Mars'ın enerjisi üretkenlikte bir artış sağlar; etkili planlama görevleri kolaylaştıracaktır. Sağlık açısından, küçük kas ağrılarına dikkat edin. Kişisel bakım rutinleri için zaman ayırmak faydalı olacaktır. Genel olarak, zihinsel çeviklik ve duygusal duyarlılığın uyumlu enerjileri sizleri karşılıyor.

Yengeç

Yengeç

Gökyüzü bu hafta, kişisel istekler ve ilişki dinamikleri arasında bir denge kurmanızın önemini vurguluyor.  Haftanın başlangıcı, burcunuzdaki Ay ile sizi harekete geçirir, sezginizi ve duygusal içgörünüzü güçlendirir. 31 Temmuz civarında, Güneş'in Aslan burcundaki güçlü ektileri ile finansal konularınıza ışık tutacak; uzun vadeli istikrarı sağlamak için ihtiyatlı kararlar gereklidir. İletişim sektörünüzdeki Venüs enerjisine dikkat edin çözülmemiş sorunları yüzeye çıkarabilir; konuşmalara empati ve sabırla yaklaşın tartışmalardan kaçının. Haftanın ilerleyen günlerinde yenilikçi fikirlerinizi ifade edin büyük fırsatlar açabilir sizlere.  Haftanın sonunda, Mars eğitim arayışlarınızı canlandırır; düşündüğünüz bir kurs veya eğitim alma düşünceniz varsa bu hafta tam zamanı sizler için. Sağlık açısından, dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz rutini sürdürmek canlılığınızı artıracaktır. 

Aslan

Gökyüzü bu hafta yaratıcı fırsatlarla dolu bir dönemi vurguluyor sizler için. Burcunuzdaki Güneş kendini ifade etmeyi ve kişisel gelişimin içinde yer almanın faydalarını vurgulamakta. 30 Temmuz'da, Ay'ın bilinçaltı sektörünüzden geçişi derin iç gözle yaparak pek çok konuda netlik kazanmanızı sağlayacak dua edin spor ve meditasyon yapın. Merkür'ün kariyer bölgenizdeki Uranüs ile dinamik etkileşimi işte beklenmedik değişikliklere neden olabilir uyumlu kalın ve yenilikçi fikirleri memnuniyetle karşılayın. Aslan burcundaki Venüs öz değerinizi ve ilişkilerinizi yeniden değerlendirmenizi gerektirir; size gerçekten neyin neşe getirdiğini düşünün ve gerçek arzularınızla uyumlu olun. 2 Ağustos civarında, Başak burcundaki Mars finansal planlamanızı canlandırır ve yeni parasal hedefler veya bütçeler belirlemek için ideal bir zaman haline getirir. Sağlık açısından, dengeli bir diyete ve düzenli fiziksel aktiviteye dikkat etmek genel refahınızı artıracaktır. Bu hafta, aşk ve ilişkinizi iyileştirmeniz için ekstra destekleniyorsunuz bunun bilinci ile hareket edin. 

Başak 

Gökyüzü bu hafta kişisel ve profesyonel hayatınızda odaklanmanızın ve netlik dolu enerjileri taşıyor yaşamlarınıza. Gezegensel hizalanma, üretkenlik ve verimlilikte bir artış olduğunu gösteriyor, bu nedenle bekleyen görevleri ve uzun vadeli projeleri ele almak için mükemmel bir zaman. Analitik zihniniz zirvede olacak ve karmaşık sorunları zahmetsizce çözmenize olanak tanıyacak. Finansal cephede, yatırımlarda dikkatli olun ve beklenmedik harcamalar ortaya çıkabileceğinden gereksiz harcamalardan kaçının. Sağlık açısından, ağzı ve sızılarınıza dikkat edin; düzenli kontroller gelecekteki sorunları önleyebilir. İlişkiler haftanın ortasında uyumlu bir hal alacak ve sevdiklerinizle iletişim derinleşerek karşılıklı anlayış ve saygıyı güçlendirecek Bekarlar, özellikle sosyal toplantılar da etkilenecekleri bir beraberliğe adım atabilirler. Hafta sonuna doğru, yalnız kalmak dua meditasyon yapmak isteyebilirsiniz iç huzuru ve tefekkür için bunu yapın.

Terazi

Terazi

Gökyüzü bu hafta hayatınızda denge ve uyumu teşvik eder. Kozmik enerjiler yaratıcı arayışları ve sosyal etkileşimleri destekler ve bu da neşe ve tatmin getiren faaliyetlere katılmak için ideal bir zaman haline getirir. Profesyonel olarak, kariyer yolunuzu geliştirebilir olumlu işbirliği fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yenilikçi çözümlere yol açabilecekleri için yeni fikirlere ve yaklaşımlara açık olun. Finansal olarak, bütçenizi gözden geçirmek ve istikrarı sağlamak için gerekli tedbirleri yapmak için iyi bir haftadır. Sağlık açısından, canlılığınızı artırmak için dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz ve başladığınız rejimi sürdürmeye odaklanın. İlişkilerde iletişim çok önemlidir; yanlış anlaşılmaları önlemek için duygularınızı dürüstçe ifade edin. Bekar Teraziler, potansiyel partnerlerin dikkatini çekebilir, bu nedenle yeni romantik olasılıklara açık olun. Bu haftanın getirdiği uyumu ve dengeyi kucaklayın. 

Akrep 

Gökyüzü bu hafta, dönüşüm ve büyüme zamanını vurguluyor sizlere. Gezegensel etkiler sizi kökleşmiş duygular ve kalıplarla yüzleşmeye ve artık size hizmet etmeyen şeyleri bırakmanız için uyanışa davet ediyor. Profesyonel olarak, kararlılığınız ve odaklanmanız sizi önemli kilometre taşlarına ulaşmaya yönlendirecektir. Ancak, çok katı olmaktan kaçının; esneklik ve uyum sağlama, zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır. Finansal olarak, yatırımlar ve stratejik planlama için uygun bir haftasınız, ancak dürtüsel kararlardan kaçının. Sağlık açısından, zihinsel iyiliğinize dikkat edin; meditasyon dua yoga yaparak iç huzuru korumaya yardımcı olacak. İlişkilerde yoğunluk ve tutku yüksektir. Bu enerjinin olumlu bir şekilde yönlendirildiğinden ve çatışmalardan ziyade daha derin bağlantılar geliştirdiğinden emin olun. Bekar Akrepler kendilerini gizemli ve ilgi çekici ilişkiler içinde bulabilirler. Hafta sonuna doğru, tam bir yenilenme duygusu başlıyor ve yeni ilgi alanları veya hobiler edinmek için güçlenmiş hissedebilirsiniz. Dönüştürücü enerjiyi kucaklayın ve sizi kişisel ve ruhsal gelişime yönlendirmesine izin verin. 

Yay

Gökyüzü bu hafta yeteneklerinizi paylaşma zamanınızı vurguluyor. Mevcut ortaklıkları geliştirmek veya yeni iş birliklerine başlamak için ideal bir hafta. Hafta sonu, Mars'ın enerjisi finansal konular ve aile içi gerginliğe neden olabilir dikkat edin. Açık bir kalple yaklaşırsanız, çatışmalar öğretici deneyimler olabilir sizler için. Para meseleleri ile ilgili konularda dolandırıcılara dikkat etmelisiniz. Sağlık açısından, Güneş sizi gençleşmeniz için dışarıya çağırıyor. Uyumlu ve iyimser kalın, özel yaşamınızda ise küçük şeylere takılıp kalmadan mutlu olmaya odaklanın.  Unutmayın, gökyüzü sizi bilgilendiriyor, ancak kaderinizi siz seçtikleriniz ile yaratıyorsunuz.

Oğlak

Oğlak

Gökyüzü bu hafta finansal beklentilerinizin üzerinde olacağını müjdeliyor sizlere. Emek çalışkanlık sonucu ödüller için hazır olun, hafta boyunca, İletişim dikkatli bir şekilde ele alınmalı; Merkür'ün geçişi yanlış anlaşılmaların yüzeye çıkabileceğini gösteriyor, bu nedenle netliğe önem verin. Bu dönem iç gözlem için de güçlüdür; duygusal derinliklerinize dalmak değerli içgörüler ortaya çıkarabilir. Romantik beklentiler haftanın ortasında istediğiniz noktaya gelebilir. Bekar Oğlaklar ilgi duyduğunuz insanlar karşılaşabilir ve bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Evli olanlar ilişkileri ile ilgili net kararlar alıp uygulayacaklar. Engellerinizi başarıya giden basamak taşları olarak düşünün, çünkü kozmos sizi ileriye taşımak için hizalanıyor.

Kova 

Gökyüzü bu hafta geçişi zekanızı keskinleştirdiği ve her türlü iletişim biçimini kutsadığı için zihinsel çevikliğiniz için çok önemli bir zamandır. Eğer uzanırsanız, ağ kurma heyecan verici fırsatları ortaya çıkarabilir. Finansal konularda, Venüs değerlerinizi ve harcamalarınızı değerlendirmenizi teşvik ederek akıllıca yatırımlar için yolu açıyor sizlere akışta ve kabulde kalın. Güneş'in yerleşimi entelektüel uyarılmaya olan ihtiyacınızı vurgular; merakınızı ateşleyen bilgi arayın. Romantik ilişkiler sevgi dolu dokunuşunuzu gerektirebilir; Jüpiter'in genişleyen enerjisiyle, ruhunuz ne kadar cömert olursa, o kadar çok aşk gelişir. Haftanın ortasında, yeni bir hobiye veya projeye odaklanabilirsiniz. Sağlık açısından, zihni, bedeni ve ruhu bütünleştirerek bütünsel refaha odaklanın. Mars, inançlarınızda sağlam durmanızı, ancak esnek bir yaklaşımla olmanızı istiyor. Bu haftanın iniş çıkışlarını güvenle kucaklayın, çünkü evren sizi kişisel gelişim ve aydınlanmaya doğru yönlendiriyor.

Balık 

Gökyüzü bu hafta içsel sezginizin yoğunlaştığını hissedeceğiniz enerjiler ile dolu. Bu ışığı kararlarınızı netlik ve güvenle yönlendirmek için kullanın. Gezegenlerin finans sektörünüzdeki geçişi potansiyel kazançlara işaret ediyor; parasal konularda dikkatli ve yaratıcı olun. Romantizm kesinlikle var olan ilişkinizi derinleştiriyor romantizm artıyor kalbinizin yolu göstermesine izin verin. Hafta boyunca Merkür, iş iletişimlerinde dikkatli olmanızı teşvik ediyor; sözlerinizdeki kesinlik yanlış anlaşılmaları önleyecektir. Jüpiter kariyer hedeflerinize bir genişleme parıltısı yansıtıyor; amacınızla uyumlu fırsatları yakalayın. Haftanın ikinci yarısı biraz ev içi huzursuzluk getirebilir; uzlaşma için sakin kalın sakinliğinizin süreci doğru yönetmenizin temel taşıdır. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam