29 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kişisel hedeflerine odaklanmak isteyebilirsin! Güneş ve Satürn'ün kavuşumu, kendi kendine belirlediğin hedeflerine doğru adım atmak için sana güçlü bir enerji vaat ediyor. Bugün hedeflerini biraz daha bireysel düşünerek hareket edebilirsin. Uzun zamandır hayalini kurduğun bir projeyi başlatmak için mükemmel bir zaman olabilir. Kim bilir, belki de bu kavuşum senin için yeni başlangıçların habercisi olabilir.

Ama durun daha bitmedi! Bugün Merkür ve Jüpiter'in altmışlık açısıyla ilişkilerini etkileyecek güçlü enerjilerden de etkilenebilirsin. Bu açı kalıbının etkileri üç gün sürecek. Bu zaman diliminde kariyerini bir üst seviyeye taşıyabilirsin. Profesyonel hayatında önemli adımlar atabileceğin bu dönemde, kariyer hedeflerini gözden geçirmenin tam zamanı. İş hayatında ilerleme sağlamak için gereken cesareti kendinde bulabilirsin. Beklediğin terfi haftanın son iki gününde atacağın adımlarda saklı olabilir. Motivasyonunu yüksek tut. Modun düştüğünde flörtün ya da partnerinden gelecek bir mesajla rekabete geri döneceğine de eminiz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...