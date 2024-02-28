29 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kişisel ilişkilerinde ciddiyet ve sorumluluk duygusu ön plana çıkabilir. Güneş ile Satürn arasında yaşanan kavuşum aşk hayatını doğrudan etkileyebilir. Sana karşı yapılan yanlışları göz ardı etmek istemeyeceğin bir gün olacak gibi görünüyor! Tüm sorunları konuşmak ya da nokta koymak için son derece kararlı görünüyorsun. Bu açı kalıbının etkilerini benzer bir şekilde iş hayatında da yaşayabilirsin. Laubalilik eden, sınırı aşan ve profesyonel ilişkilere zarar veren kişilere haddini bildirebilirsin. İş ilişkilerinde ve ortaklıklara ilişkin konularda gözden geçirmen ve üzerinde düşünmen gereken bir takım detaylar olabilir.

Gelelim, Merkür ile Jüpiter arasında oluşan altmışlık açının hayatına etkilerine! Merkür'ün enerjisiyle dolabilir ve yeni konular keşfetmek isteyebilirsin. Günün sonunda ilişki stresleri, ortaklık süreçleri ve profesyonel hayattan uzaklaşmak için kendini yollara atabilirsin. Ne dersin, hafta sonuna erken başlamak sana da iyi gelmez mi? Küçük bir seyahate çıkmak için harika bir zaman. Düşünmek için büyük bir fırsata dönüşecek bu yalnızlık sana bir hayli iyi gelecek gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...