29 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün Güneş ve Satürn'ün kavuşumuna en çok sen hazır olmalısın! Zira bu açı kalıbı hayatında yeni bir dönemi işaret ediyor. Kariyer hedeflerine odaklanman ve profesyonel hayatta daha fazla sorumluluk alman gereken üç günlük bir döngüye giriyorsun. Açıkçası gökyüzü bu kez başarıya giden yolda atacağın adımları belirlemen için sana harika bir fırsat sunuyor. İşte tam da bu noktada, hayallerini gerçekleştirmek için gereken cesareti toplayıp, hedeflerine doğru kararlı adımlarla ilerlemen gerekiyor.

Bugün enerjini yükselten bir de Merkür ve Jüpiter'in altmışlık açısı olacak! Bu açı kalıbı ise finansal konularda sana büyük bir şans getirecek. Maddi kazançlar elde etme veya yatırım yapma fırsatlarını tahmin ettiğinden çok daha kolay bir şekilde elde edebilirsin. Bu fırsatları değerlendirmek ve finansal durumunu güçlendirmek için bir danışman desteği almanı tavsiye etmeliyiz. Yani, hem kariyer hem de finansal anlamda oldukça verimli bir döneme giriyorsun.