29 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün, gökyüzünde Güneş ile Satürn kavuşumu yaşanıyor. Bu durum yaklaşık üç gün boyunca yaratıcılığını kullanman konusunda seni destekliyor. Zihninde şekillenen fikirlerle el atmak istediğin yaratıcılık gerektiren hobiler veya var olan bir hobilerine daha fazla zaman ayırma fırsatı bulabilirsin. İşin açıkçası sanatsal yönlerinin ön plana çıktığı bu dönemde hobilerini kazanca da dönüştürebilirsin. Bu konuya ilişkin düşüncelerine odaklanarak somut adımlar atmak, başarıya giden yolda seni bir adım öne taşıyabilir.

Ayrıca, Merkür Jüpiter altmışlığı da senin için zihinsel açıdan canlı ve enerjik bir dönemi müjdeliyor. İfade yeteneklerindeki bu artış, bir yandan yaratıcılığını desteklerken bir yandan da sosyal çevrende olumlu etkiler yaratmanı sağlayabilir. Kendin ve geleceğine odaklanman gereken bugünde zihinsel enerjini ve ifade yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak, çevrendeki insanları kolayca etkileyebilirsin. İlham verici enerjinle önce kendin için bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...