29 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kolektif bilinci ve toplumun ayak izlerini takip edeceksin. İlerlemek için etrafındaki insanlardan güç alacaksın. Bu aşamada dernekler, vakıflar ve grup çalışmaları gündeminde yer alacak. Neredeyse iş hayatın kadar toplumsal görevlere de zaman ayıracaksın. Güçlü bir farkındalıkla etrafına her zamankinden çok daha anlamlı bakacaksın.

Tam da bu noktada Kova burcundaki yeni Ay'dan ilham alacak, adalet ve denge için mücadeleye girişeceksin. İş yerinde ve aile hayatında da herkesin hak ettiğini alması konusunda ısrarcı olabilirsin. Sosyal adaleti sağlamak için gösterdiğin çaba karşılığını alacak. Zira başkalarının yanında kendin için de güzellik ve iyiliğe kavuşacaksın.

Kalbindeki iyilik, hayatını güzelleştirecek. Bu dönemde gerçek aşk da karşına çıkabilir. Katıldığın bir hayır işi ya da etkinlikte kalbini çalan kişi hayatına huzur da getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...