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29 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
28.01.2025 - 19:01

Yeni Ay'da herkese iyi geleceksiniz... Peki 29 Ocak Çarşamba günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Ocak Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kolektif bilinci ve toplumun ayak izlerini takip edeceksin. İlerlemek için etrafındaki insanlardan güç alacaksın. Bu aşamada dernekler, vakıflar ve grup çalışmaları gündeminde yer alacak. Neredeyse iş hayatın kadar toplumsal görevlere de zaman ayıracaksın. Güçlü bir farkındalıkla etrafına her zamankinden çok daha anlamlı bakacaksın. 

Tam da bu noktada Kova burcundaki yeni Ay'dan ilham alacak, adalet ve denge için mücadeleye girişeceksin. İş yerinde ve aile hayatında da herkesin hak ettiğini alması konusunda ısrarcı olabilirsin. Sosyal adaleti sağlamak için gösterdiğin çaba karşılığını alacak. Zira başkalarının yanında kendin için de güzellik ve iyiliğe kavuşacaksın.  

Kalbindeki iyilik, hayatını güzelleştirecek. Bu dönemde gerçek aşk da karşına çıkabilir. Katıldığın bir hayır işi ya da etkinlikte kalbini çalan kişi hayatına huzur da getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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