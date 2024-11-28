29 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün affetmek isteyeceksin. Mars'ın etkisi altındayken geçmişin yüklerinden kurtulmaya odaklanacaksın. Bugüne dek yaşadığın sorunlar, ihanetler, kavgalar ya da ayrılıklar ardında kalacak. Tam da bu noktada sanki duygusal bir dengeye ulaşacaksın!

Ancak bu dengenin nasıl oluşacağına biraz değinmek isteriz. Zira affetmek, karşındakinin tüm hatalarını bağışlamak değil. Sadece kendini özgür bırakmakla ilgili olacak. Sana kötülük edeni, hayatında bir yük haline getirmekten kurtulacaksın. Aslında bu affetmekten ziyade arınmak olacak. Artık diğer insanların ne yaptığı seni ilgilendirmeyecek. Kimsenin motivasyonunu düşürmesine izin vermeyeceksin. Böylece etkisinden çok daha güçlü, güvende ve rahat hissedeceksin.

İnsanların seni duygusal olarak yaralama ihtimali de azalacak! İşte bu sayede doğru kişiyle iletişim kurabileceksin. Aklından geçmişsin gölgeleri olmadan objektif bir bakış açısıyla geleceğe odaklanacaksın. Görünen o ki senin için yeni ve temiz bir sayfa açılıyor, bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...