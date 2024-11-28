29 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün bir anda geçmiş zihninde canlanacak! Biraz nostalji, sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. Zira Mars'ın etkisi altında bu geriye dönüşten kıymetli dersler çıkaracaksın. Alman gereken mesaj sahiden yerine ulaştığında ise adeta özgür kalacaksın.

İşte tam da bu noktada ilişkilerinde daha kararlı hale geleceksin. Kendi isteklerini önceliklendirdiğin, kendi değerini fark ettiğin ve sınırlarını net bir şekilde çizdiğin bir dönem başlıyor. Senin önceliğin sen olduğunda, insanların da tavrının değiştiğini göreceksin. Sanki saygınlığın artmışçasına... Aslında ne kadar da önemsendiğini göreceksin. Belki de kendine önem vermeyen tek kişi sensindir. Elbette bu gerçek anlamda değil, sadece göstermen gereken tavır ile ilgili.

Öte yandan bu sayede iş hayatında da dikkat çekeceksin. Kendinden emin ve net duruşun takdir toplayacak, kararlılığın iş bitiriciliğe dönüşecek. Şimdi kendini kanıtlama zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...