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29 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
28.11.2024 - 19:01

Geçmiş bir anda karşınıza çıkacak! Peki 29 Kasım Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Kasım Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bir anda geçmiş zihninde canlanacak! Biraz nostalji, sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. Zira Mars'ın etkisi altında bu geriye dönüşten kıymetli dersler çıkaracaksın. Alman gereken mesaj sahiden yerine ulaştığında ise adeta özgür kalacaksın. 

İşte tam da bu noktada ilişkilerinde daha kararlı hale geleceksin. Kendi isteklerini önceliklendirdiğin, kendi değerini fark ettiğin ve sınırlarını net bir şekilde çizdiğin bir dönem başlıyor. Senin önceliğin sen olduğunda, insanların da tavrının değiştiğini göreceksin. Sanki saygınlığın artmışçasına... Aslında ne kadar da önemsendiğini göreceksin. Belki de kendine önem vermeyen tek kişi sensindir. Elbette bu gerçek anlamda değil, sadece göstermen gereken tavır ile ilgili. 

Öte yandan bu sayede iş hayatında da dikkat çekeceksin. Kendinden emin ve net duruşun takdir toplayacak, kararlılığın iş bitiriciliğe dönüşecek. Şimdi kendini kanıtlama zamanı.  Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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